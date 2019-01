Rutger Etten verlaat Cambuur voor club in tweede divisie

De 21-jarige middenvelder zat 2,5 jaar bij de A-selectie en maakte in december 2018 zijn debuut in de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Etten kwam in 2009 in de jeugdopleiding van FC Groningen. Daarvoor speelde hij bij ACV uit Assen. Toen hij in 2016 weg moest bij Groningen, maakte Etten de overstap naar Cambuur.