Waadhoeke betreurt opstappen 'regio-aanjager' toerisme

De gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden zorgen voor een groot deel voor de financiering van de stichting, waarin toeristische organisaties uit noordwest-Fryslân samenwerken aan de promotie en marketing.

Minder subsidie

De gemeente Leeuwarden wil al haar marketing onderbrengen binnen de Leeuwarder marketing en Merk Fryslân. Ze gaan wel door met de stichting, maar geven in 2019 de helft minder subsidie en vanaf 2020 helemaal niets meer. Daarop hebben de gemeenten Harlingen en Waadhoeke afgesproken dat ze wel blijven betalen, maar ze bouwen de bijdrage wel af. De ondernemers, die bij de toeristische organisatie horen, zouden dan zelf meer moeten financieren.

Van die en andere voorwaarden baalt de stichting Bestimming Noardwest. Ook het feit dat die pas laat in 2018 werden medegedeeld, zat de stichting dwars. De FNP in Waadhoeke heeft daar vragen over gesteld in de Raad. De gemeente zegt in een reactie dat ze zich voor kunnen stellen dat de opgestapte Heeringa gefrustreerd is geraakt "door aanhoudende onduidelijkheid vanuit de overheden".

De gemeente zegt wel dat wethouder Caroline de Pee en Heeringa in december 2018 overleg hebben gehad, waarna De Pee had gezegd dat ze zich hard zou maken voor aanpassing van de voorwaarden. Het college betreurt dat Heeringa de reactie niet heeft afgewacht en is opgestapt.

Spijtig

Waadhoeke vindt het ook spijtig dat door de houding van de gemeente Leeuwarden kleinere ondernemers in die gemeente niet meer zijn aangesloten op het werk van Bestimming Noardwest.

De gemeente Waadhoeke wil wel door met de marketing in de regio noordwest-Fryslân. Hoe dat precies moet nu Leeuwarden geen geld meer geeft, moet nog worden bekeken. Op 28 januari zal De Pee weer met de stichting in gesprek over de toekomst van marketing in de regio.