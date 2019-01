'Fries' dressuurpaard Totilas weer even terug

Met dressuurruiter Edward Gal pakte Totilas de grootste prijzen. Hij werd Europeers kampioen, wereldkampioen, winnaar van de wereldbekerfinale en won verscheidene Grand Prix' met scores van boven de negentig procent.

In 2010 werd Totilas voor ruim tien miljoen euro verkocht aan een Duitse eigenaar. Tot 2015 was het Matthias Alexander Rath die nog goede sportieve prestaties met Totilas behaalde. Daarna ging Totilas met pensioen. Het zwarte paard is inmiddels negentien jaar oud en gestald op Gestüt Schafhof, in de buurt van Frankfurt.

Met nakomelingen

Eind januari tot begin februari is in de Brabanthallen de jaarlijkse Stallion Show. Daar deed Totilas in 2010 voor de laatste keer aan mee. Toen werd Totilas ook gehuldigd als Paard van het Jaar. Dit jaar gaat de show over Totilas en zijn nakomelingen.