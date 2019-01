Eerste containers in Harlingen om te worden verwerkt

Aan boord bij de Atlantic Tonjer is met name schroot. André Borsch, directeur van BDS, zegt dat er later nog meer containers naar Harlingen worden gebracht.

BDS zal het allemaal sorteren in staal, hout en plastic. Nadat BDS alles heeft gesorteerd, wordt het naar een afvalverwerker gebracht.

Grote bergingsactie

De Atlantic Tonjer is samen met het schip Geosund bezig om zo'n 240 containers uit zee te halen. De Atlantic Tonjer werkt in de Eemsgeul bij Groningen, de Geosund in de vaargeul boven Terschelling.