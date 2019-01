Film Redbad maakt kans op Amerikaanse prijs

De Golden Reel Awards worden georganiseerd door de Amerikaanse vakbond voor editors. De uitreiking van de prijzen vindt plaats op 17 februari.

Lage bezoekersaantallen

Over de film Redbad kwamen na de première wisselende reacties. Met name de lage bezoekersaantallen in de bioscopen waren teleurstellend. Eerder was schrijver Willem Schoorstra al kritisch over de Redbad-film, vanwege het afwijken van de historische feiten.