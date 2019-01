Fotograaf Jilmer Postma: "Het is dan hopen dat alles samen komt"

Op dat moment had de fotograaf nog niet door dat zijn foto een derde prijs op zou leveren bij de verkiezing om de Zilveren Camera. "Het is op zo'n moment hopen dat alles samen komt. Dat is op zo'n moment niet te zien, maar nu was het een van mijn beste foto's van het jaar."

Staking van fotografen

Aankomende vrijdag wordt er in het hele land gestaakt door verscheidene nieuwsfotografen. Zij maken dan een vuist naar mediaorganisaties, onder meer vanwege de lage tarieven die ze krijgen voor hun foto's.

Ook Jilmer Postma zal vrijdag staken. "De prijzen staan onder druk. Wij zijn niet boos op onze uitgevers, maar er komt steeds minder geld voor fotografen. En dat is niet goed. Het kost gewoon geld, terwijl mensen denken dat nieuws steeds meer gratis is. Dat is het echter niet. Het is heel belangrijk dat er goede nieuwsfotografen blijven."