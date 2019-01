Blijft de vorst in Fryslân? Dit denkt Piet Paulusma erover

"De komende nacht zijn er opklaringen. De temperaturen liggen rond de -5, -6. Maar als het lang opklaart en er ligt nog sneeuw, zoals overal in de provincie, kan het gaan richting de -10 of -12, -13. Het is windstil, dus het zijn ideale omstandigheden voor strenge vorst."

"Donderdag wordt een volle ijsdag, met temperaturen onder nul tot -2 graden. De zon is erbij, maar ook bewolking, de matige wind komt uit oostelijke richting. Dan in de nacht vriest het weer -7, -8."

Vrijdag wordt verraderlijk

"Vrijdag volgt nog een ijsdag, met temperaturen onder nul. Later op de dag komt het verraderlijke, want dan komt regen of ijzel. In de nacht vriest het weer -4, -5."