Holwerd aan Zee moest grondaankoop voor realisatie project voorbij laten gaan

Deze bijzondere situatie werd woensdag duidelijk bij een discussie over de stand-van-zaken met Holwerd aan Zee in de Provinciale Staten. Verscheidene partijen in de Staten willen juist dat er vaart wordt gemaakt met de realisatie van Holwerd aan Zee en de realisatie van nieuwe natuur en toch kan de initiatiefgroep tot nu toe geen grond aankopen om het project uit te voeren.

"Geld in handen hebben"

"Dat is spijtig, maar het heeft ons wel wakker geschud", vertelt Jan Zijlstra van de werkgroep Holwerd aan Zee. "Wij moeten geld in handen hebben om zaken te kunnen doen. Anders komen we geen stap verder." Grote risico's zijn er volgens hem niet, want bouwland in Holwerd en omstreken is aardig waardevast.

De werkgroep wil grond hebben om land te kunnen ruilen met boeren op de plek waar Holwerd aan Zee wordt gerealiseerd. "Ons uitgangspunt daarbij is dat de boeren er niet op achteruit moeten gaan. Dat betekent grond van gelijke kwaliteit en bij voorkeur niet te ver van het bedrijf." Holwerd aan Zee heeft bij elkaar zo'n 35 hectare grond nodig om de eerste fase van het project te realiseren.

Veel steun voor het plan

In Provinciale Staten was woensdag veel steun voor het burgerinitiatief Holwerd aan Zee. De Staten willen Holwerd aan Zee met zo'n tien miljoen euro steunen. De kosten van de eerste fase bedragen ongeveer 60 miljoen euro. Zijlstra van de werkgroep hoopt dat een deel van het provinciale geld ook kan worden gebruikt om grondaankopen te doen. "Als daar kansen zijn om grond te kopen, moeten wij er zo snel mogelijk op in kunnen springen. Zonder grond kunnen wij Holwerd aan Zee niet realiseren."