Princessehof zoekt samenwerking met nationale museum van Korea

Volgens directeur Callens werd er twee jaar geleden voor het eerst contact gelegd met Zuid-Korea. "Ons hoofd collecties Jos Taekema heeft een heel goed netwerk in Azië. Hij heeft ons op het pad van het nationale museum van Korea gebracht."

Ook samenwerking met Singapore

"Het is niet alleen museum in Zuid-Korea trouwens, maar ook een museum in Singapore. Zij brengen in september collecties naar het Princessehof die nog nooit eerder in Europa zijn geweest. We brengen trouwens ook onze collecties, uit Leeuwarden, naar Korea als uitwisseling."