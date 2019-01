Van der Velde: van klein familiebedrijf naar succesvolle serie boekhandels

Een tweede huis

Voor Rutger was de winkel toen niet onbekend. "Het is altijd als mijn tweede huis geweest. Na schooltijd was ik daar altijd te vinden. En toen ik twaalf was, werkte ik daar twee dagen per week als pakketbezorger."

Van der Velde vertelt dat bij hem de familietraditie wel stopt. "Ik heb geen kinderen die het van mij over kunnen nemen, maar ik weet ook niet of ik dat wel van hen zou vragen. Je moet het wel aan kunnen en het bedrijf is heel anders dan toen ik erin stapte." Dat het bedrijf zo erg verandert, ligt hem onder andere aan de mede-directeur Ad Peek.

"Samenwerken, dat is denk ik ons geheim", vertelt Ad Peek, die al 43 bij het bedrijf werkt. "Ik noem ons daarom geen keten, maar een samenwerkingsverband tussen winkels. Wij werken samen met bibliotheken en met alle vestigingen onderling. En dat werkt."

Maar waar houdt dit succes op? Blijft de essentie van het familiebedrijf bestaan als het steeds weer uitbreidt en groeit?

Groei

Van der Velde in Leeuwarden groeide met Rutger en Ad aan het roer al snel uit zijn voegen en verhuisde in 2005 naar een groter pand aan de andere kant van de gracht. Opvallend, want terwijl in de rest van het land boekwinkels de deuren moeten sluiten, verspreidt de keten Van der Velde zich uit over het noorden.

Eerst Sneek, Groningen en Drachten. Later komen daar ook de vestigingen van Polare in Leeuwarden en Groningen bij. Daar stopt het niet. Ook 2018 is een succesvol jaar: eerst Dokkum, sinds augustus Zwolle en vorige week kwam er een vestiging in Harlingen bij.