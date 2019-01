Oud en nieuw kost De Fryske Marren 28.000 euro

Er zijn geen mensen zwaargewond geraakt. Het nieuwe carbidbeleid van de gemeente is naar eigen zeggen ook goed ontvangen door de diverse carbidploegen. Carbidschieten is tegenwoordig enkel toegestaan met een melkbus van maximaal veertig liter.

Alleen de ploeg van St.-Nicolaasga heeft het carbidkanon ingezet. Die is in beslag genomen. Er waren enkele klachten over de geluidsoverlast waar huisdieren last van hadden. De gemeente zal bekijken hoe daar volgend jaar rekening mee kan worden gehouden.

Schade aan straatmeubilair

Het bedrag dat de gemeente kwijt is aan beschadigd straatmeubilair is hoger dan vorig jaar. Vooral de schade aan borden, verlichting, containers en drie ondergrondse glas- en afvalcontainers is hoog: ruim 24.000 euro. Verder was er brandschade aan de weg (500 euro). Het opruimen van hout met asbest, dat is gedumpt, kost 3.000 euro.

De gemeente verwacht tien procent van de kosten te kunnen verhalen op de daders. Dat lukt in tien procent van de totale kosten, verwacht de gemeente.

Putten vernield

Er komen nog wel enkele kosten bij: elk jaar worden putten vernield door vuurwerk dat daarin werd gesmeten. De gemeente weet nog niet om hoeveel het dit jaar gaat. Vorig jaar moesten 106 putten worden gerepareerd of vervangen.