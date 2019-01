Foto van Maarten van der Weijden wint Zilveren Camera

In de categorie politiek heeft Freek van den Bergh gewonnen met een serie over het Friese Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66 en haar succes met de Donorwet. Een foto van de Friese fotograaf Jilmer Postma is derde geworden in de categorie 'Kunst Cultuur en Entertainment'. Hij maakte een foto vanuit de lucht met een drone, vorig jaar oktober toen een kudde schapen onderweg was van Beetsterzwaag naar Leeuwarden. De uitreiking van de Zilveren Camera is op 1 februari in Hilversum.

Publieksprijs

De Stichting De Zilveren Camera heeft ook een publieksprijs in het leven geroepen. Vanaf woensdag kan iedereen stemmen op een van de tien foto's die door de vakjury zijn geselecteerd. Ze zijn ook in het groot te zien in het Museum Hilversum. Stemmen kan tot 24 maart.