Provincie steekt de nek uit met 0-emissietrein in 2025

Fryslân is heel ambitieus met het plan voor de 0-emissietreinen, maar volgens gedeputeerde Kramer is het plan wel degelijk uitvoerbaar. Ook partijen als ProRail en Arriva vinden het plan om de vervuilende dieseltreinen te vervangen door schone treinen de moeite waard.

Een kleine complicatie is echter dat de provincie Groningen wil kiezen voor treinen op waterstof en niet voor treinen met batterijen. "Waterstof is interessant, maar die techniek is nog niet zover dat zoiets al in 2025 kan", zegt Kramer daarover.

2025

Volgens hem is waterstof eerder een optie voor de langere termijn. In 2025 krijgt de spoorlijn van Leeuwarden naar Groningen een elektrische 0-emissietrein. "Het moet natuurlijk niet zo zijn dat mensen in Buitenpost moeten overstappen op een heel andere trein, dan zijn we verkeerd bezig."

Kramer hoopt dat andere overheden later het Friese voorbeeld zullen volgen. Hij hoopt ook op een bijdrage van het Rijk, want het duurzaam maken van de trein levert ook een bijdrage aan het halen van het klimaatakkoord van Parijs.

De PvdA vindt dat de provincie de komende tijd moet werken aan een strategie om meer mensen 'uit de auto en in de trein' te krijgen. "Als je dat doet, is de milieuwinst nog veel groter. Ik vind dat we daar een actieplan voor moeten maken", vindt Statenlid Edou Hamstra. Ze woont nu in Leeuwarden, maar komt uit Eastermar en heeft geen auto. "Met een 'oproepbusje', dat je moet bellen, is Eastermar goed te bereiken met het openbaar vervoer. Ik zou graag zien dat veel meer mensen in Fryslân met het OV reizen."

Johannes Kramer is dat met Hamstra eens, maar voegde eraan toe 'dat het bijzonder lastig is om autobestuurders in trein of bus te krijgen'. "Dat is niet zomaar klaar."

De PVV was heel kritisch over de Friese ambitie voor 0-emissie-treinen. Statenlid Harry Graansma had het over "linkse dromen die de burger op kosten jagen." Volgens hem is de beste methode voor het terugdringen van CO2 'geboortebeperking'. Het Statenlid werd na die opmerking afgehamerd door commissaris van de Koning Arno Brok. "Volgens mij is dat geen competentie van Provinciale Staten."