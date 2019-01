Man (18) uit Twijzel gewond na sneeuwglijden achter auto in Surhuisterveen

Op de beelden is te zien dat een auto behoorlijk snel over De Kolk in Surhuisterveen rijdt. Op het moment dat de auto een flauwe bocht maakt, gaat de jongen op de rubberen band rechtdoor en botst tegen een paaltje.

"Filmpje gemanipuleerd"

De bestuurder, een jongen van 19 jaar uit Harkema, zegt dat het filmpje is gemanipuleerd en dat hij ongeveer vijftien kilometer per uur reed. Dat gebeurde in de omgeving van het Torenplein. Hij is geschrokken van wat er is gebeurd en al de aandacht die het filmpje krijgt.

De politie zegt dat de bestuurder is bekeurd vanwege het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie. Voor de politie is de zaak nu afgesloten, er wordt niemand vervolgd.