Friese roodbonte koeien van Woldring hoeven niet naar de slacht

Fries roodbonte koeien

De Fries roodbonte koe heeft een lange geschiedenis. In de Middeleeuwen had de soort in Noord-Nederland de overhand. De koe is sterk, geeft goede melk en het vlees is van kwaliteit. Maar omdat de melkproductie van de zwartbonte koeien veel hoger ligt, kiezen veel boeren toch voor het geld. In 40 jaar tijd ging het aantal van 2.5000 naar nog maar zeventien roodbonte koeien in 1993. De Stichting Roodbont Fries Vee is toen opgericht en er wordt een fokprogramma opgezet in samenwerking met boeren en het sperma van stieren komt in een 'genenbank'. De stichting doet, net als nu, er alles aan om de Friese roodbonte koeien van de ondergang te redden.