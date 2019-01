Aangespoelde spullen uit containers te zien bij zeehondencentrum in Pieterburen

"De tentoonstelling is aan de ene kant bedoeld als dank voor al die vrijwilligers die zich wekenlang hebben ingespannen om de kust schoon te maken. Het is bizar, hoeveel spullen zijn aangespoeld", vertelt Sander van Dijk.

Aan de andere kant wil hij ook wijzen op de gevolgen op lange termijn. "Bizar zijn bijvoorbeeld auto-onderdelen, maar nog erger zijn de miljoenen korrels die zijn aangespoeld. Die zijn niet zomaar weg uit het ecosysteem. Het lijkt piepschuim, maar het is een grondstof, voor ander hard kunststofmateriaal. Vooral in de vloedlijn, zie je de korrels. Het is een ecologische ramp voor planten en dieren."

Hij wil de tentoonstelling later nog meer uitbreiden. "Het is een actueel onderwerp, afval in zee, voor dat probleem willen we meer aandacht vragen."

De RUG doet daar ook onderzoek naar, ook voor de gevolgen op lange termijn. Regelmatig gaat die onderzoeksresultaten delen met het zeehondencentrum. Ook lokale kunstenaars leveren een bijdrage aan de expositie.