Burgemeester Fred Veenstra over opvang asielzoekers in Balk: "Het is onze taak"

Slechts vier maanden geleden ging het azc in Balk dicht. Met de onthulling van een monument kwam er een einde aan de opvang van vluchtelingen in het dorp. Althans, zo leek het, want over minder dan drie maanden moet het centrum weer open, als het aan het COA ligt.

"Onnodige onrust"

In Balk wordt donderdag een informatieavond gehouden over wat er precies staat te gebeuren. In het dorp zijn ze erg verbaasd over de korte sluiting, die voor "onnodige onrust" heeft gezorgd. De Balksters vragen zich af of het niet anders had gekund. Volgens burgemeester Veenstra is dat een vraag die aan het COA moet worden gesteld.

Druk op het COA

Het azc ging in 2016 open en er was een contract gesloten tot 2021, met een afbouwperiode tot het voorjaar van 2020. Op basis van de instroomcijfers van vluchtelingen zei het COA vorig jaar echter dat er geen behoefte meer was aan het azc in Balk. "Maar in het nieuwe jaar kwam er weer zoveel druk op het COA, dat er zoveel mensen moesten worden opgevangen in azc's, dat ze hier en daar weer proberen asielzoekerscentra te openen", legt burgemeester Veenstra uit.

"Wij hebben een taak op dit punt"

"We hebben als college van B en W gezegd dat we vinden dat we ook een taak op dit punt hebben", aldus Veenstra. "Er zijn mensen in nood, die hebben opvang nodig en wij vinden dat ook onze gemeente die opvang moet bieden." De burgemeester heeft niet het idee dat er tegenstanders zijn van de heropening van het azc. "Daar hebben we op dit moment absoluut geen signalen van."