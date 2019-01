Vlielander vuurtorenpachter zit zich te verbijten; renovatie ligt stil

"Het speelt eigenlijk al sinds mei. De toren moest een opknapbeurt hebben, maar dan zou die in de zomermaanden dicht zijn. Dat zijn net de drukste tijden met toeristen. De gemeente heeft toen ingezet om dat op te schuiven. Tussen september en december zou de toren blank en opnieuw moeten worden geverfd. Dat blank maken hebben ze gedaan, ze hebben de verf eraf gestoomd. Toen ze daar klaar mee waren, zeiden ze 'we komen in maart, april weer terug'. Ik was verbijsterd. Dan is de toren dus zolang dicht en kan ik geen mensen ontvangen."

Druk bezocht

Hij mist zo een stukje inkomen, maar erger vindt hij dat de toren, het drukst bezochte punt van Vlieland, niet toegankelijk is voor toeristen. Die zouden anders op woensdag en in de weekenden kunnen komen.

"De toren is kaal gemaakt, maar de resten moeten er vanaf worden gestraald. Daarvoor moet de toren worden ingepakt. Dat was ook al gedaan, maar het plasticdoek was kapot gewaaid. Vanwege het stormseizoen komen ze dus in het voorjaar terug. Dan hebben ze nog vier tot ze weken werk. Hopelijk kan de toren halverwege mei of begin juni weer open."

Voorlopig zit Veenstra dus nog thuis. "Ik ben zo'n mannetje dat altijd van alles doet. Ik ben al vijf jaar met pensioen, maar vind het leuk om met mensen om te gaan."

Licht

Het licht in de vuurtoren kan wel gewoon blijven branden.