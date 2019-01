De ijsbaan in Burgum is open: burgemeester en kinderen genieten volop

Kinderen van basisschool de Reinbôge mochten van de meesters al schaatsen. Ze zijn heel enthousiast en vinden het prachtig.

Sneeuwschuiven

Johannes Paulusma heeft het dinsdagavond met een ploegje nog flink druk gehad. "De baan moest schoon, met schuivers en machines hebben we de baan sneeuwvrij gemaakt. Dat was best veel werk. Toen we om kwart voor tien aan een bakje zaten, begon het weer te sneeuwen en moesten we weer. Om elf uur was de baan schoon. Ik merk mijn spieren nu wel, maar we het is gelukt. Het is een feest voor de kinderen en daar doen je het voor."

Hij hoopt op nog een paar mooie vorstnachten, zodat de kinderen donderdag en vrijdag ook nog kunnen schaatsen.