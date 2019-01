Infoavond over vliegroute Lelystad Airport trekt weinig belangstelling

Het vernieuwde vliegveld Lelystad moet volgend jaar de de deuren openen en veel vakantievluchten van Schiphol overnemen, maar of dat lukt, is nog maar de vraag. Over de vliegroutes boven Fryslân is onrust ontstaan, want sommigen maken zich zorgen over mogelijk overlast van de vliegtuigen.

Het geluid dat afgelopen oktober werd gemeten bij de zogeheten 'belevingsvluchten' van Lelystad Airport was volgens minister Cora van Nieuwenhuizen wel hoger dan was berekend, maar bleef binnen de toegestane marges.

Het ministerie zal in Zwolle, Enkhuizen, Lelystad en Hoogeveen nog meer informatieavonden organiseren. In Fryslân komt er nog een bijeenkomst die wordt georganiseerd door diverse plaatselijke belangen en een bijeenkomst op het provinciehuis in Leeuwarden.