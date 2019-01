Ooststellingwervers met overwaarde op huis kunnen geld via gemeente lenen

De gemeente heeft er 300.000 euro voor gereserveerd. Met het geld kunnen huiseigenaren aanpassingen zoals een traplift financieren. De rente en de schuld van de lening worden opgeteld bij de restschuld van de hypotheek, waardoor de maandlasten van de eigenaar niet stijgen.

De minimale leeftijd om te kunnen meedoen is 60 jaar en de woning moet minstens een jaar oud zijn. De aanvrager van de lening moet zelf in het huis wonen. Per persoon kan minimaal 2500 euro en maximaal 35.000 euro worden geleend.

Met het initiatief wil de gemeente stimuleren dat mensen zo lang mogelijk in hun huis kunnen blijven wonen.