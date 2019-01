Celstraf geëist tegen moeder die minderjarige dochter in contact bracht met mannen

Tegen een 51-jarige vrouw uit Joure is 10 maanden cel geëist, omdat ze in 2012 haar minderjarige dochter in contact bracht met twee mannen. Een 42-jarige man uit Schagen gaf het meisje een massage in de woning van haar moeder. Een paar maanden later bracht de moeder haar dochter naar Emmeloord, waar ze een nacht bij een 33-jarige man bleef. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man toen seks met het meisje gehad.