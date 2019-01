Protestantse Gemeente Drachten verkoopt twee kerkgebouwen

In het besluit staat dat de Oase en de Zuiderkerk in bezit blijven van de PGD. Dat geldt ook voor de Grote Kerk en de Schakel. De Arke en de Menorah komen in aanmerking voor verkoop. "Helaas is de landelijke trend dat er een teruggang is in het aantal leden van kerken, bij ons ook zichtbaar", zegt dominee Ties Zweers, voorzitter van de kerkenraad van de PKN in Drachten.

"Het aantal kerkgebouwen dat we hebben, is nog afgestemd op het aantal mensen van 15, 20 jaar geleden. Toen hadden we ongeveer 10.000 leden en we zitten nu op bijna 7.000 leden", aldus Zweers. "Die teruggang betekent financieel natuurlijk ook iets en dan kun je die kerkgebouwen ook niet allemaal meer onderhouden. Eerlijk gezegd, zijn die dan ook niet allemaal meer nodig."

Steunpunten

De PGD vindt het wel belangrijk dat zij, met fysieke steunpunten, vertegenwoordigd blijft in de wijken van de Arke en de Menorah. Op korte termijn zal duidelijk worden welke faciliteiten deze steunpunten moeten bieden.

De Arke en de Menorah blijven in elk geval nog tot 1 januari 2020 in bezit en gebruik van de PGD.