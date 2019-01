Leeuwarder winkelcentrum Zaailand loopt leeg, ook Copini na 110 jaar weg

Winkelrondje in ere herstellen

Het lijkt langzaamaan toch beter te gaan in de binnenstad van Leeuwarden. Volgens binnenstadsmanager Galema is er in het winkelcentrum Zaailand sprake van een stijgende lijn. Dat ziet hij ook in de winkelmuur aan het Ruiterskwartier. Daar was veel leegstand, maar de panden raken vol.

"We gaan daar ook mee aan de slag. De aankleding moet beter. Er moet meer groen komen en dat doen we dit voorjaar. We hopen dan het oude winkelrondje terug te krijgen. Dat je dan in winkelcentrum Zaailand begint en zo via de Wirdumerdijk, Nieuwestad en Doelensteeg weer op het Ruiterskwartier uitkomt."

Teveel winkelmeters in Leeuwarden

Alex Copini ziet dat niet. Volgens hem heeft Leeuwarden momenteel een groot probleem: "Er zijn te veel winkelmeters en er komen er alleen maar meer bij." Hij doelt daarmee op de komst van een extra winkelruimte bij het nieuw te bouwen Cambuurstadion bij het WTC. Retailexperts hadden eerder al diezelfde kritiek.

Toen de bouw van het Cambuurstadion in de gemeenteraad werd behandeld, zei Marc Marjolée van Koninklijke Inretail ook dat Leeuwarden te veel winkelruimte heeft. Als je er dan meer bijplaatst bij bijvoorbeeld het Cambuurstadion, dan heeft dat voor iemand anders consequenties.

Wethouder Friso Douwstra is daar niet bang voor. Hij denkt dat de binnenstad sterk genoeg is en stelt ook dat het winkelaanbod bij het nieuw te bouwen Cambuurstadion compleet verschillend is van de binnenstad. Copini: "De gemeente is van mening dat al die uitbreiding de binnenstad niet schaadt, maar dat doet het wel degelijk. Het is naïef te denken dat dat niet zo is."