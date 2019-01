Waarschuwing voor gladheid, maar Friese wegen tot nog toe goed begaanbaar

"Ik heb net contact gehad met onze collega's die de hele nacht in touw zijn geweest", zegt woordvoerder Anne van der Meer van Rijkswaterstaat. "De wegen waar wij over gaan in Fryslân, boven de A7, de A31 en de A32, zijn prima berijdbaar. Daar is op dit moment niets aan de hand."

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft Rijkswaterstaat in totaal 45 sneeuwschuivers en 19 strooiauto's ingezet. Er is zo'n 600 ton strooizout over de Friese wegen uitgereden, meldt Van der Meer.