Leeuwarden experimenteert met nieuwe manier van stemmen tellen

Volgens Crone is de nieuwe manier van stemmen tellen sneller en zorgvuldiger. "Nu is het zo dat mensen soms tot twee uur in de nacht moeten tellen. Ze zijn dan vaak al vermoeid en kunnen fouten maken", vertelt hij. "En als ze een fout maken, moeten we weer tellen en dat kost tijd. Dat is nu verleden tijd."

"De dag na de verkiezingen gaan we pas tellen op een centrale plaats. Alles gaat verzegeld naar die centrale plek. Daar gaan mensen weer fris en uitgeslapen aan de gang." Crone verwacht dat de uitslag fan de provinciale verkiezingen tussen 22.00 en 23.00 uur bekend zal zijn. Dan zijn alle stemmen op de 70 stembureaus geteld.

Subsidie

Leeuwarden krijgt voor dit nieuwe telsysteem subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er moeten namelijk extra kosten worden gemaakt, omdat er een ruimte in het WTC moet worden afgehuurd.