Een Friese Prins Carnaval in Limburg

Folkert de Graaf is een Fries 'om utens' in het Limburgse Beegden en gaat de komende tijd als Prins Folkert I van de verenging De Jokers Bieëgdje door het leven. De Graaf komt uit Midlum, maar verhuisde voor een stage naar het zuiden van Nederland. Als je daar woont, kom je natuurlijk ook in de carnavalssfeer. "Nu ik er echt in zit, vind ik het prachtig", vertelt De Graaf.