Friese advocaten staken woensdag tegen plan minister

Door te staken protesteren ze tegen de geplande verandering van de gefinancierde rechtsbijstand. Dat is een plan van minister Sander Dekker. Dekker is maatregelen aan het voorbereiden die een einde aan het stelsel van onafhankelijke rechtsbijstand zullen maken voor mensen met een lager inkomen.

De plannen betekenen in het kort dat er een overheidsorgaan wordt aangewezen en er vooraf wordt beoordeeld of bijstand van een advocaat nodig is. "Terwijl nota bene de meeste zaken juist tégen diezelfde overheid worden gevoerd", schrijft Rob Geene. "Minder inkomen betekent dan ook minder recht, omdat rechtsbijstand door een onafhankelijke advocaat niet langer vanzelfsprekend is voor mensen die dat niet zelf kunnen betalen."

Als niet iedere medewerker van een advocatenkantoor in de gelegenheid is om te staken, wordt gevraagd of er minstens een advocaat afgevaardigd kan worden voor de stakingsbijeenkomst. De stakingsbijeenkomst wordt voor de rechtbank in Groningen gehouden. De advocaten verzamelen daar - gekleed in toga - om 8.45 uur.