Kinderen en volwassenen in Gorredijk krijgen les over gezond eten

JOGG is oorspronkelijk een uit Frankrijk overgewaaide methode. Inmiddels zijn er al zo'n honderdveertig JOGG-gemeentes. Er is zelfs een Friese methode. De dertien Friese JOGG-gemeentes vallen onder provinciaal platform Nuchter Over Gewicht.

Gezond eten en bewegen

Het is een breed project. Het gaat om gezond eten én bewegen. "We leven in een maatschappij, waarin het normaal is geworden om ongezond te eten en minder te bewegen. We proberen de jeugd te verleiden om daar anders mee om te gaan", zegt wethouder Libbe de Vries.

"Wat we hebben ontdekt, en dat is ook wetenschappelijk onderbouwd, is dat er een grote groep jongeren is die door hun levensstijl zeven jaar korter zal leven dan andere Nederlanders." Ook zou die groep zich achttien jaar lang minder gezond voelen dan anderen.