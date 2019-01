VIDEO: De Natuurdetective zoekt spechten

Spechten en andere bosbewoners; dat is waar De Natuurdetective deze keer om draait. Elke maand laten we verslaggever Remco de Vries los in de natuur met de opdracht om iets aparts te vinden. Deze keer is dat in de omgeving van Beetsterzwaag met directeur Henk de Vries als opdrachtgever. Het wordt duidelijk dat er in het bos daar volop door vogels wordt geleefd. De detective heeft nog geluk ook, want hij komt de voederplek van een vogelfotograaf tegen. En daar is het behoorlijk druk!