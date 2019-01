Sneeuw zorgt voor chaotische taferelen op de Friese snelwegen

Ook op de A31 tussen Harlingen en Leeuwarden rijdt het verkeer in beide richtingen langzaam. De snelheden variëren van dertig tot zeventig kilometer per uur. Net voor afslag Midlum, ter hoogte van Harlingen-Haven, raakte een auto in de slip. Die belandde in tegengestelde richting op die weg.

Sneeuwschuivers proberen de wegen schoon te krijgen, maar dat wil tot nu toe niet echt lukken. Op de A7 tussen Kornwerderzand en Bolsward wordt ook rustig gereden en ondervindt het verkeer hinder van de sneeuw.

Kornwerderzand

In Kornwerderzand viel zo'n drie tot vijf centimeter sneeuw, dat is tot nu toe het meest over de provincie gezien. Op sommige plekken zijn er door de harde wind sneeuwduinen ontstaan.