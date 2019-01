Piet Paulusma: "Woensdag weer sneeuw en 's nachts misschien vorst"

"Ook als het stopt met sneeuwen blijft het glad", zei Paulusma. "Want de temperaturen liggen dinsdagavond en -nacht tussen de -2 en 0 graden. Later klaart het misschien op en wordt het nog een graad kouder. De wind komt uit het zuiden of zuidoosten en woensdag uit oostelijke richting."

Woensdag weer sneeuw en koud

"Het blijft woensdag koud. Er komt geen zon, maar het sneeuwt wel opnieuw. Niet al te veel, maar het geeft wel aan dat er weer koudere lucht uit het oosten vandaan komt. De temperatuur is 0 of +1. De wind komt uit het oosten en is zwak of matig."

's Nachts kan het flink vriezen. "Ik denk dat het -5 of -6 wordt, maar mocht er sneeuw liggen, dan kan het op sommige plekken zomaar streng vriezen. Temperaturen van -10 tot -13, maar dat is dus alleen als er sneeuw ligt."