D66 wil waterstof inzetten als alternatief voor aardgas

Met waterstof kan op schone wijze warmte worden geproduceerd. Bij de verbranding van waterstof ontstaat enkel waterdamp. Waterstof zou ook een goed alternatief zijn voor de energie-intensieve industrie en zware machines.

Zonne- en windenergie zouden een minder geschikte optie zijn, omdat ze niet kunnen worden gereguleerd. Op piekmomenten is er dan veel energieaanbod. Bij Duitse windparken op de Noordzee gaat al veel windstroom verloren, omdat het elektriciteitsnet het op die piekmomenten niet aankan. Ook het Nederlandse net is niet berekend op decentrale opwekking.

Seizoensopslag

Het omzetten van deze piekproductie naar waterstof heeft voordelen voor onder andere de opslag van elektriciteit in accu's, zoals seizoensopslag voor de winter. Het transport van waterstof via de bestaande aardgasleidingen is ook een optie, omdat het goedkoper is dan het aanleggen van nieuwe hoogspanningsleidingen.