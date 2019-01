Werkstraf geëist tegen voormalig penningmeester supportersvereniging Cambuur

De Hurdegarypster zou het geld hebben gebruikt om privéspullen te kopen en uit eten te gaan. De verdachte had het zelf over leningen die hij cash heeft teruggestort.

De zaak kwam in november 2016 aan het rollen, toen de penningmeester op vakantie was. Het viel de andere penningmeester op dat de inkomsten toen veel hoger waren dan anders. Cambuur eist 90.000 euro van de man, hij is uit de supportersvereniging gegooid en zijn seizoenskaart is ingetrokken. Tegen de vrouw van de man is vanwege witwasserij een werkstraf van 40 uur geëist.

De rechter doet op 5 februari uitspraak.