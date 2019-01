Provincie Fryslân heeft nog nooit meer banen gehad dan nu

In de sector van recreatie en toerisme is het totale aantal banen met 2,7 procent toegenomen; het zijn er nu 21.100. In de gemeente Leeuwarden is het aantal horecabanen zelfs met 7,5 procent gegroeid. Dat zijn de effecten van LF2018 en het nieuwe Van der Valk-hotel in Leeuwarden.

Werkloosheid neemt af

Er zijn niet alleen meer banen, ook het aantal WW-uitkeringen en de werkloosheid nemen af. De toenemende vraag naar personeel zorgt ook voor krapte op de arbeidsmarkt. In de techniek, bouw, zorg, dienstverlening, ICT, horeca, agrarische beroepen en transport is bij een of meer beroepsgroepen sprake van een krappe arbeidsmarkt. Vraag en aanbod sluiten niet altijd op elkaar aan.

Zo zijn de werkzoekenden in de techniek vaak laag opgeleid, terwijl de beste kansen op werk van mbo-niveau 3 en 4 zijn. Daarnaast missen werkzoekenden vaak de certificaten en werkervaring, die vereist zijn.