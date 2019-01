Liander investeert miljoenen in Friese elektriciteitsnet

In het plan staat dat Liander doorgaat met het project om op 310 daken van boerderijen in totaal 416.000 zonnepanelen aan te sluiten. Daarnaast heeft Liander vergaande plannen om een nieuw elektriciteitsverdeelstation in de regio Bolsward-Zurich neer te zetten.

Oplossingen van knelpunten

Momenteel werkt Liander in Fryslân onder andere aan de uitbreiding van de verdeelstations Oosterwolde en Wolvega. Daarnaast is de netbeheerder bezig met oplossingen van de knelpunten bij Buitenpost en op Ameland.