MRSA-bacterie nu ook bij patiënt verpleeghuis Nij Bertilla in Drachten

MRSA staat voor Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus en wordt ook wel de ziekenhuisbacterie genoemd, omdat hij vooral in ziekenhuizen epidemieën veroorzaakt. Verspreiding gebeurt door huidcontact of speeksel.

Het is een huidbacterie waar gezonde mensen meestal weinig last van hebben. Mensen met een lage weerstand lopen het risico op een infectie. Het kan zelfs leiden tot bloedvergiftiging, botinfectie of een longontsteking. In Nederland overlijden er één tot twee mensen per jaar aan. Wereldwijd gaat het om vele duizenden mensen.