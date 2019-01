Verbouwde locatie Maritieme Academie in gebruik genomen

Dat wordt gedaan met een officiële opening van het simulatorcentrum, waarbij meerdere sprekers zijn. De directeur van de Maritieme Academie, Arjen Mintjes, heeft het over het proces van het maken van een simulatorcentrum en wethouder Hein Kuieken over het maritieme onderwijs in Harlingen. Hans Snijders is voorzitter van het college van bestuur van Nova College, een opleidingscentrum waar ook de academie in Harlingen onder valt. Hij praat over het belang van simulatoren in het maritieme onderwijs.

Daarna opent Tineke Huizinga, voorzitter van de raad van toezicht van onderwijsgroep Dunamare en oud-minister, het gebouw officieel.