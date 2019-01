Fries Sociaal Planbureau zoekt nieuwe leden voor onderzoekspanel

Panel Fryslân is onderdeel van het FSP. Dat panel bestaat uit een grote groep Friezen, die een paar keer per jaar benaderd worden om hun mening te geven. Des te meer Friezen meedoen, des te beter het inzicht in Fryslân. Hoe belangrijk vinden Friezen bijvoorbeeld een school of supermarkt in de buurt? En hoe is het vertrouwen in de politiek en de tevredenheid over het openbaar vervoer?

Omdat het panel gebruik maakt van een steekproef, kunnen alleen inwoners meedoen die worden uitgenodigd. Zo is Panel Fryslân een representatieve afspiegeling van de Friese bevolking van 18 jaar en ouder.