Marco Rojas vertrekt per direct bij SC Heerenveen

Rojas kwam in de zomer van 2017 over van het Australische Melbourne Victory FC en heeft anderhalf seizoen in Fryslân gevoetbald, maar de 40-voudig international was nooit een vaste waarde bij SC Heerenveen.

"Marco had voor de winterstop weinig uitzicht op speeltijd", zegt technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen op de clubwebsite. "De komende maanden leek dat niet te veranderen. Dit is voor hem en de club het beste."