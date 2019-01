Koks van de toekomst maken diner van de toekomst: geen vlees, beetje suiker en zout

Insecten en zeewier

Student Nicky Aquaa is een van de studenten die bezig is met het diner. Hij maakt onder andere van bieten een puree die hij met een speciale draaitafel in een spiraalvorm op een bord spuit. Nicky is ervan overtuigd dat we in de toekomst meer insecten, zeewier en plantaardige producten zullen eten.

"De een vindt het lekker, de ander niet, maar mensen moeten er ook wel een beetje aan wennen. Dus willen we ze nu laten zien: 'zo kan het ook'."

Eten met bijna geen zout en suiker, of alleen maar plantaardige producten, dat lijkt maar saai. Maar daar is Nicky het niet mee eens. "Het is juist de kunst om van iets gezonds ook iets lekkers te maken. Dat is de uitdaging voor ons en daar zijn we mee bezig op deze opleiding."