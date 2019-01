Waadhoeke weet niet hoeveel arbeidsmigranten er in de gemeente wonen

Ondanks de onrust in de gemeente over de huisvesting van arbeidsmigranten, denkt verantwoordelijk wethouder Nel Haarsma dat alle partijen kunnen leven met de uiteindelijke oplossing. Die oplossing kan zijn dat de werknemers ondergebracht worden in leegstaande boerderijen, op bedrijventerreinen of toch in de dorpen. In dat laatste geval mag dan beslist niet meer dan één procent van de bewoners uit arbeidsmigranten bestaan.