Tjitske uit Burgum wil in de gemeenteraad van het Ierse Cork

Het verkiezingssysteem in Ierland is iets anders dan in Nederland. Ze werken daar niet met een kieslijst, maar stemmen op personen. "In mijn district zijn acht plekken. Als ik genoeg stemmen krijg, zit ik erin. In mijn stemdistrict wonen ongeveer 30.000 mensen. Dat wordt op heel veel deuren kloppen en met mensen gepraat."

"In Nederland begin je een jaar van te voren met campagnevoeren, hier is het allemaal op het laatste moment. Daar moest ik wel even aan wennen. De komende vier maanden gaan wij er twee keer per week op uit. Ik vind het interessant en ik wil het heel graag worden, maar ik vind het ook wel een beetje eng."

Katholiek conservatisme

Ierland is heel lang sterk beïnvloed geweest door de roomse kerk. "Dat is nu nog steeds goed te merken. Afgelopen jaar was nog 96 procent van de scholen rooms-katholiek. Wij zijn niet tegen godsdienst", vertelt Tjitske. "Maar het moet uit de scholen gehaald worden. In Nederland heb ik ook op een christelijke school gezeten. Als het over godsdienst ging, ging het over alle godsdiensten. Hier is het echt nog specifiek het katholieke geloof. Het is nog heel conservatief. Wij willen langzaam in de richting bewegen van de progressieve scheiding tussen kerk en staat."

Dure huurhuizen

"Het grootste probleem is de daklozencrisis. Voor een huis in Cork betaal je tussen de 1200 en 1300 euro per maand. Heel veel mensen kunnen dat niet betalen. En zo zijn er nog veel meer dingen waar wij iets aan doen willen."