Friese vrouwen op plek 1 en 2 bij marathon Haaksbergen

Rixt Meijer uit Heerenveen heeft maandagavond de marathon van Haaksbergen gewonnen. In de eindfase maakte ze zich los van de concurrentie en kwam ze alleen over de finish. Tweede werd Marijke Groenewoud uit Hallum. Ze won een paar seconden later de sprint van het peloton. Elsemieke van Maaren uit Zuilichem werd derde.