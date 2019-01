Sportoverzicht: Heerenveen-Ajax, Aris en LDODK

Voetbal

Het spektakelstuk in de Johan Cruijff Arena. De wedstrijd van Heerenveen tegen Ajax eindigde in 4-4. De laatste overwinning van Heerenveen op Ajax is alweer tien jaar geleden. Op 31 januari 2009 scoorde Danijel Pranjic het enige doelpunt. Ajax was de betere ploeg, maar SC Heerenveen had zondag ook kunnen winnen. Donderdag treffen beide ploegen elkaar weer, in de kwartfinale van de beker.

'Wedstriid fan de wike'

'Wedstriid fan de wike' was dit keer de korfballers van LDODK die het dit weekend opnamen tegen koploper Fortuna uit Delft.

Aris

Het was ook een mooi weekend voor de basketballers van Aris. Zij moesten tegen regerend landskampioen Donar en zo geweldig gaat het nu ook weer niet met Aris dit seizoen. Hoe deden ze het tegen de ploeg uit Groningen?

IJshockey

De ijshockeyers van de UNIS Flyers behaalden twee ruime overwinningen.

Voetbalvrouwen

De Nederlandse voetbalvrouwen zijn in Zuid-Afrika, met Sherida Spitse. Het was trouwens haar 156e interland, dat een record is.

Schaatsen

Het was koud, de laatste dagen. Maandagavond is in Haaksbergen de eerste marathon op natuurijs. De favoriet staat al vast: alleen Arjan Stroetinga is erbij.