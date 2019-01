Cambuur draait zwarte cijfers met dank aan transfers

Nieuw stadion

De ontwikkeling in de jaarcijfers van Cambuur geeft volgens De Graaf aan dat de komst van het nieuwe stadion noodzakelijk is. "Dat we spelers moeten verkopen voor een positief resultaat geeft de problematiek van Cambuur in dit stadion aan. In het nieuwe stadion kunnen we meer geld verdienen en zorgen dat ook de operationele resultaten (zonder transferinkomsten) positief zijn."

Het nieuwe stadion zou in het seizoen 2021/2022 in gebruik genomen moeten worden. De Graaf hoopt dat het negatieve eigen vermogen tegen die tijd weggewerkt is. "Dat wordt een hele uitdaging. Maar in het nieuwe stadion kunnen we een hele gezonde club worden met spek op de botten. Dat zijn we nu niet."