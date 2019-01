Jitse Kramer was bij Arnold Schwarzenegger thuis: "Een schappelijke kerel"

Hij was in Los Angeles voor de kwalificaties van de Arnold Pro Strongman World Series, een wedstrijd voor de sterkste mensen ter wereld. Daar doet hij al een tijd aan mee. Er was een extra wedstrijd om geld in te zamelen voor de omgekomen brandweermannen bij de bosbranden.

"Alles is groot daar"

"En daar hoorde een feestje bij Arnold thuis bij", vertelt Jitse Kramer. "Dat wist ik niet hoor, dat was voor mij ook een verrassing. Het was hartstikke leuk. Alles is groot daar, het huis met alles erop en eraan en ook een grote tuin. Er waren allemaal bekende mensen, mensen die ik van gezicht ken van televisie. Ook oud-acteurs, geweldig."

De omvang heeft de meeste indruk op hem gemaakt. "Het is geweldig groot en mooi en heel verzorgd."

En heb je ook de hand geschud met Arnold?

"Jazeker, hij heeft voor iedereen een hand en een woordje. Ook kon iedereen met hem op de foto. Het is een erg schappelijke kerel."

En... hoe ging de wedstrijd eigenlijk?

"Goed, ik ben als vijfde geëindigd van de tien deelnemers. In deze Champions League sta ik nu elfde. Daarmee ben ik eerste reserve voor de grote finale in maart in Amerika, want daar kunnen tien meedoen."