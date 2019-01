Niet genoeg draagvlak

"Zondagochtend hebben we 4 tot 5 centimeter ijs gemeten, maar onder het ijs zat ook nog 1 tot 1,5 centimeter water. En dan heb je niet genoeg draagvlak", vertelt Willem Provily, voorzitter van de Burgumer ijsvereniging. "Als wij minder water op de baan hadden gezet, had het gekund." Provily doelt op de eerste marathon op natuurijs van Nederland.

Sinds anderhalf jaar heeft Burgum een 'Wetter- en Willepark', als compensatie voor de nieuwe weg de Centrale As. Een 400 meter skeelerbaan is een belangrijk onderdeel hiervan. Zomers kan er geskeelerd worden en winters geschaatst. De baan werd afgelopen jaar opgeleverd.

Leermoment

Het is voor de ijsclub in Burgum nog wel een beetje experimenteren met de manier waarop ze het aanpakken. Wat dat betreft, is het voor hun ook een leermoment. Misschien in de toekomst een marathon? "Dat zou kunnen, maar dan moeten we wel op tijd beginnen met de voorbereidingen, zoals contact opnemen met de KNSB en een evenementenvergunning aanvragen", zegt Provily. Mogelijk kan in de toekomst in Burgum de eerste marathon op natuurijs verreden worden.