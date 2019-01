Sjinkie Knegt moest op 10 januari opgenomen worden in een brandwondencentrum in Groningen. Door een ongeluk met een houtkachel raakte 28 procent van zijn lichaam verbrand. Sjinkie wordt momenteel behandeld in het Martiniziekenhuis. Gelukkig gaat het al iets beter. Hij is van de intensive care af.

Friese sporters geven Sjinkie een steuntje in de rug. We vroegen hun om een boodschap in te spreken voor een van de beste shorttrackers van de wereld.