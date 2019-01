Tútsjend Ark: kunstwerk in Drachten als ode aan Dada

Na de fotosessie worden vijf stukken gereedschap uitgezocht. Daar worden met een speciale 3D-scanner en speciale software manshoge modellen van gemaakt. Zo kan een hamer van 35 centimeter een hamer van twee meter worden.

De stukken gereedschap worden opgehangen in de Woksteeg in Drachten als een soort ronddraaiende lampionnen. Ze raken elkaar soms en zo lijkt het alsof ze elkaar kussen. Het kunstwerk krijgt dan ook de naam Tútsjend Ark.

Ode aan Dada

Het kunstwerk is een ode aan de Drachtster Dada-beweging, die 102 jaar geleden werd opgericht. De broers Thijs en Evert Rinsema waren daar de spil van. Het waren schoenmakers.

Volgens Loes ten Anscher werden in de tijd van de Rinsema's de mooiste producten gemaakt met alleen handgereedschap. Dat is de reden dat dat gereedschap centraal staat in haar kunstwerk. Dat moet eind dit jaar klaar zijn.